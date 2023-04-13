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高雄小港2貨車猛撞車毀 4人受傷送醫

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區山邊路今天上午發生車禍，2輛貨車在窄路疑迎面猛烈撞擊，貨車車頭幾乎全毀，另輛貨車衝撞路邊廠房，另有機車騎士也受波及，造成5名機車騎士受傷，交通受阻3小時，仍拖吊貨車當中。車禍肇事原因由警方調查中。

據警方初步了解，蘇姓男子（59歲）駕駛營業大貨車，沿小港區山邊路北往南行駛，突然疑因煞車失靈，不巧孫姓男子（57歲）駕駛水車迎面而來，蘇姓男子為閃避水車，先撞上電線桿後，因無煞車，又與水車撞上，偏向後，撞上路旁的廠房、車輪陷落路邊排水溝，車子才停下來。

孫姓男子載駛的某工程公司載水車，遭蘇姓司機的猛烈撞擊，水車車頭幾乎全毀，孫姓男子自行脫困。

2輛大型車發生車禍時，蘇姓司機的貨車撞上前方楊姓女子（50歲）、楊姓男子（49歲）及洪姓男子（45歲）的機車，3人受傷倒地；孫姓男子的水車後方，也有林姓（49歲）、陳姓（59歲）2男子騎機車也碰撞受傷，5人經救護車送往小港醫院治療，暫無生命危險。

警方對貨車、水車司機及5名機車騎士酒測，都沒測出酒精反應。貨車蘇姓司機向警方表示，當時突然煞車失靈才出車禍。確實肇事原因由警方調查中。

高雄市小港區2貨車窄路相撞，1輛貨車撞向路旁廠房，還有機車騎士遭殃。圖／取自臉書「林園 五四三~聊天專用」
高雄市小港區2貨車窄路相撞，1輛貨車撞向路旁廠房，還有機車騎士遭殃。圖／取自臉書「林園 五四三~聊天專用」
高雄市小港區2貨車窄路相撞，其中1輛貨車車頭全毀，司機正試著脫困。圖／取自臉書「林園 五四三~聊天專用」
高雄市小港區2貨車窄路相撞，其中1輛貨車車頭全毀，司機正試著脫困。圖／取自臉書「林園 五四三~聊天專用」
高雄市小港區2貨車窄路相撞，1輛貨車撞向路旁廠房，還有機車騎士受傷。圖／讀者提供
高雄市小港區2貨車窄路相撞，1輛貨車撞向路旁廠房，還有機車騎士受傷。圖／讀者提供

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