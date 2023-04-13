影／三重男趕時間連珠砲飆粗話 運將怒了直接開到派出所提告
新北市三重區陳姓男子，前天中午在頂崁街搭上一輛多元計程車，準備前往光復路赴約，途中行經重新路一段43號前，他要求運將超車開快不成竟連珠砲飆罵穢語，運將不甘受辱把車直接開至派出所門口向警提告恐嚇，警詢後後依法函送陳男法辦。
據了解，陳姓男子（62歲）前天中午12時左右，從新北市三重區頂崁街搭上一輛由許男（66歲）所駕駛的多元計程車，上車時他表明趕時間，請運將開快載他到光復路赴約，沿路上運將依相關規定盡量開快，不料陳男卻一路碎念要求運將再快一點。
途中車子行經重新路一段43號前，陳男語帶不耐向運將說「你可以超過前面那輛車嗎？」運將受不了氣回「你還是要另外叫車」沒想到卻惹火陳男，接連用穢語飆罵「你是當我吃粥（素）的嗎？」「我在趕時間這樣說不對嗎？不然要我怎樣說？」「不過是開計程車而已……很大尾嗎？」
司機先隱忍不回把車直接開到三重派出所門口，隨即下車向警表明剛被乘客陳男飆罵穢語要告他恐嚇。偵詢時，陳男坦承有對他飆罵穢語，但辯稱一上車就跟運將說趕時間要他開快一點，但運將就是不聽，他才會一時氣憤嗆他。警詢後依恐嚇罪嫌將陳男函送法辦，另陳男口罩未戴妥部分，則依「傳染病防治法」報請主管機關認定裁罰。
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