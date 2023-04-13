右昌部長、阿昭署長拍影片宣導 詐騙實錄還是不斷上演
傳統詐騙老哏仍在橫行，全民普發現金又出現誘騙民眾填寫個人資料等新手法。基隆地區詐騙案仍接連發生，有人機警到派出所詢問，也有人及時被金融機構人員勸阻，相對幸運，但不少人上當，積蓄化為烏有。
解除分期付款、「猜猜我是誰」、假網路拍賣、虛擬遊戲詐騙等傳統詐騙手法，行之有年，仍會讓民眾上當。現在全民普發現金上路，也有詐騙利用集團利用這個機會，傳送釣魚網站誘騙民眾填寫個資，取得後伺機犯案。
基隆警一分局延平街派出所警員陳志宇於10日執勤時，楊姓男子走進派出所，表示接獲自稱健保局人員打來的電話，說他到醫院就醫，積欠健保費未繳清，如不依指示處理將會被罰款。陳志宇聽完後，判斷是詐騙電話，楊男才鬆了一口氣。
基隆警三分局暖暖派出所11點接獲暖暖郵局通報，疑似有人碰上詐騙案件。警員潘羽航前往郵局，得知張姓婦人接獲自稱姪女的人來電，表示換了手機門號，兩人重新加LINE後，對方說遇到困難急需用錢，張婦想要幫忙，便到郵局匯款。
郵局人員機警發現她要匯款的情況不尋常報案，潘員告訴張婦這是詐騙集團慣常使用的手法，如果不相信，可以當場聯絡姪女的父母，接通後確認姪女未換電話，也沒有急需，保住了她的錢。
警方提醒民眾牢記「一聽、二掛、三查證」防詐騙口訣，未經查證不要任意匯款。接獲簡訊或電子郵件，通知領錢或登錄個資訊息，務必提高警覺，切勿點擊來路不明之網址連結，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110詢問，或就近到派出所詢問。
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