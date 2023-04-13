快訊

打火弟兄未闔眼！台東深夜至清晨2起火警 1人葬身火窟、9間房屋燒毀

稱歐洲不該捲入台海衝突挨轟 馬克宏改口喊：支持台灣「維持現狀」

早晨財經速解讀／Fed會議紀要預告衰退 CPI 5%低於預期 升息將結束？

影／清水工廠火警烈焰沖天 鐵皮建築、3汽車全毀

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市清水區中華路一間鐵皮工廠今凌晨2點多不明原因起火，警消到場已全面燃燒、烈焰沖天，歷經1小時撲滅火勢，台中市消防局指出，所幸無人受傷，燒毀鐵皮建築與3輛汽車、機油、修車機具等，進一步起火原因有待釐清。

今天清晨2點24分，台中市消防局接獲清水區中華路發生工廠火警，出動梧棲、沙鹿、清泉、龍井及清水等分隊及第四大隊部，各式消防車19輛，消防人員49名，由大隊長蔡孟栩前往指揮搶救。

消防局表示，現場為1層鐵皮RC兩棟相連工廠，消防人員到場時已全面燃燒，火勢猛烈，燒毀鐵皮建築及3部汽車、機油、修車機具、室內裝潢等，火勢於3點14分控制、3點34分撲滅，燃燒面積約150平方公尺、無人受傷受困，財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。

台中市清水區中華路一間鐵皮工廠，今晨2點多不明原因起火，所幸無人受傷，進一步起火原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市清水區中華路一間鐵皮工廠，今晨2點多不明原因起火，所幸無人受傷，進一步起火原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市清水區中華路一間鐵皮工廠，今晨2點多不明原因起火，所幸無人受傷，進一步起火原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市清水區中華路一間鐵皮工廠，今晨2點多不明原因起火，所幸無人受傷，進一步起火原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市清水區中華路一間鐵皮工廠，今晨2點多不明原因起火，所幸無人受傷，進一步起火原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市清水區中華路一間鐵皮工廠，今晨2點多不明原因起火，所幸無人受傷，進一步起火原因有待釐清。圖／讀者提供

台中市 建築 梧棲

延伸閱讀

打火弟兄未闔眼 台東今晨木造房又起火、2火警1死燒毀9間房

台東一棟出租套房火警 1男租客葬身火窟

旗山雜草火災和軍方打靶有關？高雄消防局：距營區有段距離

泥水師傅跟風疫情「搶藥潮」 出高價掃貨想煉毒賺大錢

相關新聞

打火弟兄未闔眼 台東今晨木造房又起火、2火警1死燒毀9間房

台東市正氣路與精城路口一棟4層樓出租套房今零時火警造成1死，各消防分隊直到清晨4時結束任務各至返隊，未料，清晨6點附近和...

影／清水工廠火警烈焰沖天 鐵皮建築、3汽車全毀

台中市清水區中華路一間鐵皮工廠今凌晨2點多不明原因起火，警消到場已全面燃燒、烈焰沖天，歷經1小時撲滅火勢，台中市消防局指...

八旬老嫗推攤車馬路卡卡 波麗士伸暖手救援

台灣最美的風景！台中市豐原區一名八旬老嫗推著沉重的攤車返家，緩步欲過馬路之際，因該時間為上下班的尖峰時段，車流量極大，巡...

影／19歲車手提領150萬 辯領自己帳戶錢不犯法 南警戳破謊言

台南警方11日接獲通報，19歲鍾姓男子一口氣臨櫃提領現金達150萬元，經行員報警，他辯稱是母親資助購買進口轎車，但帳戶內...

台東一棟出租套房火警 1男租客葬身火窟

台東市正氣路與精城路口一棟4層樓出租套房，今天零時許傳出火警，警消據報出動市區消防車輛救援，救出4位民眾，另有1男姓租客...

知名學者王高成 淡大墜樓身亡

國際與兩岸關係知名學者王高成教授，昨天清晨在任教的淡江大學墜樓身亡，研究室內找到遺書，自訴因腦部病變已喪失智能。王事發三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦