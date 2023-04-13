影／清水工廠火警烈焰沖天 鐵皮建築、3汽車全毀
台中市清水區中華路一間鐵皮工廠今凌晨2點多不明原因起火，警消到場已全面燃燒、烈焰沖天，歷經1小時撲滅火勢，台中市消防局指出，所幸無人受傷，燒毀鐵皮建築與3輛汽車、機油、修車機具等，進一步起火原因有待釐清。
今天清晨2點24分，台中市消防局接獲清水區中華路發生工廠火警，出動梧棲、沙鹿、清泉、龍井及清水等分隊及第四大隊部，各式消防車19輛，消防人員49名，由大隊長蔡孟栩前往指揮搶救。
消防局表示，現場為1層鐵皮RC兩棟相連工廠，消防人員到場時已全面燃燒，火勢猛烈，燒毀鐵皮建築及3部汽車、機油、修車機具、室內裝潢等，火勢於3點14分控制、3點34分撲滅，燃燒面積約150平方公尺、無人受傷受困，財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。
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