影／清水工廠火警烈焰沖天 鐵皮建築、3汽車全毀

台中市清水區中華路一間鐵皮工廠今凌晨2點多不明原因起火，警消到場已全面燃燒、烈焰沖天，歷經1小時撲滅火勢，台中市消防局指出，所幸無人受傷，燒毀鐵皮建築與3輛汽車、機油、修車機具等，進一步起火原因有待釐清。

今天清晨2點24分，台中市消防局接獲清水區中華路發生工廠火警，出動梧棲、沙鹿、清泉、龍井及清水等分隊及第四大隊部，各式消防車19輛，消防人員49名，由大隊長蔡孟栩前往指揮搶救。