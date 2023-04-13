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八旬老嫗推攤車馬路卡卡 波麗士伸暖手救援

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台灣最美的風景！台中市豐原區一名八旬老嫗推著沉重的攤車返家，緩步欲過馬路之際，因該時間為上下班的尖峰時段，車流量極大，巡邏行經該處的豐原警方隨即主動下車出手幫忙，將老嫗平安護送返家。

前天晚上7點多，豐原警分局豐東所巡佐張秋明、警員陳冠諭巡邏行經豐原區北陽路一段近豐原大道時，忽然發現一名瘦弱的老嫗推著攤車艱難地前行，因適逢車流量大時段，過程有些險象環生，張員見狀隨即停車前往協助該名老嫗。

據了解，該名年約80多歲的老嫗在黃昏市場販賣蔬菜，因為年事已高無法開車且獨居，故收攤後只能自行徒步推車將剩下的蔬菜推返家存放。

張員協助推了約10多分鐘，一名自稱老嫗鄰居的熱心人亦前來幫忙，並向張員表示，獨居的老嫗以賣菜維生，過去返家途中更有發生交通事故的紀錄，所以其都會協助老嫗推車，今天因臨時有事較晚過去幫忙，感謝警方伸出援手。

豐原分局分局長劉其賢表示，為民服務是警察的重點工作，發揮同理心，在民眾有困難時適時給予關懷和協助，可讓民眾感受到警察鐵漢柔情的一面。

警方協助台中市豐原區一名八旬老嫗將攤車推返家，並沿途護送老嫗安全。圖／讀者提供
警方協助台中市豐原區一名八旬老嫗將攤車推返家，並沿途護送老嫗安全。圖／讀者提供
警方協助台中市豐原區一名八旬老嫗將攤車推返家，並沿途護送老嫗安全。圖／讀者提供
警方協助台中市豐原區一名八旬老嫗將攤車推返家，並沿途護送老嫗安全。圖／讀者提供
警方協助台中市豐原區一名八旬老嫗將攤車推返家，並沿途護送老嫗安全。圖／讀者提供
警方協助台中市豐原區一名八旬老嫗將攤車推返家，並沿途護送老嫗安全。圖／讀者提供

獨居 警察 流量

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