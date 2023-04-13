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影／19歲車手提領150萬 辯領自己帳戶錢不犯法 南警戳破謊言
台南警方11日接獲通報，19歲鍾姓男子一口氣臨櫃提領現金達150萬元，經行員報警，他辯稱是母親資助購買進口轎車，但帳戶內又有多筆高額且不明金流，他才坦承是車手且將帳戶提供詐騙集團使用，警方循線逮捕同行25歲沈姓男子。
本月10日起全台各地區ATM即湧入大批領錢人潮，台南市警一分局後甲派出所獲報，有名年輕男子至銀行並非提領6000元，而是臨櫃提領現金高達150萬元，引起行員注意，且帳戶內有多筆高額且不明金流，立即請警方到場協助查證。
後甲派出所警員洪暘家、葉修汶據報到場，向鍾詢問帳戶內金錢來源及提領用途，他辯稱，母親匯款資助購買進口轎車，然而，警方調閱該帳戶金流與其說詞有極大出入。他才又改口指「不清楚為何收到其他人匯款，但領自己帳戶內的錢，應該不犯法吧！」
經員警曉以大義，他才坦承將該帳戶提供詐騙集團使用，且經人指使提領贓款。隨後，警方循線一併將共犯沈男逮捕到案，全案依涉嫌詐欺罪嫌將鍾、洪2人移送台南地檢署偵辦。
第一分局分局長歐祖明表示，現階段開放「全民共享普發現金」ATM領現，警方已針對轄內多處ATM機台強化安全維護，並持續加強防搶、防竊及防詐騙宣導，全力防制治安事件發生。
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