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打火弟兄未闔眼 台東今晨木造房又起火、2火警1死燒毀9間房

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市正氣路與精城路口一棟4層樓出租套房今零時火警造成1死，各消防分隊直到清晨4時結束任務各至返隊，未料，清晨6點附近和平街再傳住宅火警，打火弟兄眼未闔上休息，再次前往救援，所幸火勢30分鐘控制，沒有人員傷亡。

清晨6點24分消防局勤務指揮中心接獲通報指出和平街一棟2層木造鐵皮加蓋房屋起火，立即派遣台東、特搜、南王及大豐分隊前往救援，消防人員抵達現場發現火勢已全面燃燒，並有往兩側延燒情形，再加派豐田及知本分隊馳援。

消防隊員拉起水線從起火點正面、側邊及後方噴灑攻擊火源，火勢很快在30分鐘內控制住，所幸燃燒房屋無人居住，沒有人員傷亡，但也嚇壞住在隔壁的住戶。一名婦人說「她在睡夢中聽到隔壁霹靂啪啦的聲響，醒來一看原來發生火災」。

另搶救過程中，一名屋主試圖衝進屋內拿東西，被消防人員強制攔阻，拉出火場。消防局表示，燃燒面積約為20坪左右，起火原因正由火調科調查中。據了解，今天零時正氣路與精城路口一棟4層樓出租套房火警，市區幾乎所有分隊出動救援，直到清晨4時結束任務各至返隊。

消防隊員回到隊上根本還沒有時間休息，將裝備清點整理沒多久，又接獲任務重新著裝衝入火場。一名隊員說「習慣了，這就是他們的日常」。消防局統計，2起火警共造成9間房屋受損，另財物損失還在統計中。

台東市和平街一棟2層木造鐵皮加蓋房屋，今天清晨6點24分起火燃燒，整棟房陷入火海。記者尤聰光／攝影
台東市和平街一棟2層木造鐵皮加蓋房屋，今天清晨6點24分起火燃燒，整棟房陷入火海。記者尤聰光／攝影
消防隊接獲通報，抵達現場立即拉起水線滅火，所幸火勢30分鐘控制，沒有人員傷亡。記者尤聰光／攝影
消防隊接獲通報，抵達現場立即拉起水線滅火，所幸火勢30分鐘控制，沒有人員傷亡。記者尤聰光／攝影
搶救過程中，一名屋主試圖衝進屋內拿東西，被消防人員強制攔阻，拉出火場。記者尤聰光／攝影
搶救過程中，一名屋主試圖衝進屋內拿東西，被消防人員強制攔阻，拉出火場。記者尤聰光／攝影

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