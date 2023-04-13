台東一棟出租套房火警 1男租客葬身火窟

台東市正氣路與精城路口一棟4層樓出租套房，今天零時許傳出火警，警消據報出動市區消防車輛救援，救出4位民眾，另有1男姓租客逃生不及，不幸葬身火窟。火勢約1個半小時控制住，真正起火原因消防鑑識科已進行調查釐清。

這起火警意外於零時22分發生，消防勤務指揮中心接獲通報後，立即派出台東分隊、特搜分隊前往救援，抵達現場時火苗已開始竄出，且屬於連棟集中式住宅，救援不易，再增派市區所有分隊人車馳援，也出動1輛雲梯車。

消防人員先從精誠路373巷救出位於3樓及4樓共4位民眾，幸僅輕微煙嗆，均無大礙，隨後人員集中正氣路的火源展開滅火，但由於出租套房多為木質隔間，3樓還有儲存柴油，火勢一發不可收拾，3樓及頂樓鐵皮全面燃燒，雲梯車隨後發揮功效，從高處攻擊火點，才逐漸控制火勢。

火勢完全控制後，消防人員進入火場逐層逐間搜尋，最後在2樓一間房內廁所，發現1名倒臥男性，已明顯死亡，經初步確認身分，男子為68歲的楊姓租客。至於為何逃生不及，有待警方進一步了解。

據出租套房老闆娘向警消表示，楊男常飲酒後鬧事，昨晚又再次飲酒，今天零時住在楊男隔壁的另一租客通知她說隔壁有燒焦味道，還有竄出煙霧，她就上去看，楊男的房間已開始燒起來，拿滅火器滅也沒辦法撲滅，她就趕緊逃出去。

由於火警點緊鄰富野飯店，一度誤傳是飯店火警，讓警消相當緊張，不敢大意。附近不少住戶也被這大火嚇的紛紛跑出家門，警方也協助幫忙抱出小嬰兒。隔壁一家餐廳業者更是忙著將儲存物品搬出，避免遭受波及。