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戶政搞烏龍？身分證字號與過世者「完全相同」 男到郵局洽公才知情

中央社／ 台南12日電

台南市北門區陳姓男子10日到郵局洽公時，被告知身分證字號與雲林一名已過世民眾完全相同。圖為郵局示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
台南市北門區陳姓男子10日到郵局洽公時，被告知身分證字號與雲林一名已過世民眾完全相同。圖為郵局示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

台南市北門區陳姓男子10日到郵局洽公時，被告知身分證字號與雲林一名已過世民眾完全相同，戶政單位查出是雲林戶政單位在1965年左右更新登錄時誤植，將發文雲縣府更正。

68歲的陳男今天告訴前往採訪的媒體，10日前往郵局辦理定存印鑑更新時，郵局人員依身分證號碼查詢，竟先出現一名雲林縣民眾資料，仔細查找才發現不同識別碼的另一個帳號；郵局人員告知，他的身分證號碼與雲林那名已過世民眾完全相同，連代表在原台南縣出生的英文字母R都一樣。

陳男表示，因擔心出現糾紛，當下決定報警處理，員警與郵局人員確認兩個身分證號碼完全一樣，隨後交由戶政單位處理。

轄管北門區戶政的學甲戶政事務所主任林月琴表示，台灣的身分證統一編號約在1965年開始實施，當時由人工書寫，有可能出現抄錄錯誤，原本兩人統一編號不同，但雲林縣戶政單位在更新登錄時誤植，才會導致重複。

林月琴說，1994年起戶政系統陸續完成電腦化後，身分證統一編號重複情形就不會出現，內政部也曾比對清查電腦化前的編號，針對重複者進行更正、補發，但雲林這名民眾在1994年前已過世，成為少見沒有被比對出的重號個案。

林月琴指出，與北門區陳男身分證號碼相同的雲林縣民已除籍，陳男身分證不必更改重發，將發文給雲林縣政府進行更正。

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