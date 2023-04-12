新竹縣槽車翻覆事故 警方初判肇事司機有酒駕

新竹縣消防局今天表示，新豐鄉今天發生毒化物（環氧氯丙烷）槽車翻覆，有洩漏情形所幸無人受傷，警方初步判斷，徐姓司機有酒駕，但肇事原因仍待鑑定。

新竹縣消防局向中央社記者表示，今天在新豐鄉上坑村坑子口附近發生毒化物（環氧氯丙烷）槽車翻覆，派遣共約20人前往處理，現場有洩漏情形。

消防局說，警方、毒災應變中心及環保署北區環境事故專業技術小組新竹隊等前往現場處理，持續處理至傍晚期間，目前已將車體拖離現場，也進行路面清洗相關作業。

新湖警分局向中央社記者表示，徐姓男子駕駛大貨車在今天上午8時許從台北出發南下，準備前往新竹工業區一家化工廠，行經新豐鄉竹5線時，疑自撞電桿後翻覆，至於詳細肇事原因仍待後續釐清。徐男酒測值超過法定酒測值。

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