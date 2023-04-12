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清查10多家旅店助失聯少女返家 2員警獲頒榮譽狀

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

高雄市1名17歲少女向家人表示到嘉義市訪友後卻失聯，因詐騙集團人口販運時有所聞，心急如焚的家長急忙找警方協尋，市警局長榮派出所警員吳輝宇、張修瑋清查轄內數十家旅宿飯店後，終於尋獲少女，並協助親子溝通平安返家，今天嘉義市警局表揚好人好事員警，2人名列其內，局長陳炯旭頒發榮譽獎狀，表彰為民服務傑出表現。

嘉義市警局今天表揚員警好人好事計有守護民眾財產阻詐3百萬、幫助迷途老人返家團聚、尋獲未成年失蹤人口、協助傷病民眾就醫及幫助旅外民眾尋回財物等9件事蹟，共有17名績優員警，局長陳炯旭親自頒發好人好事榮譽獎狀。

其中第一分局長榮派出所警員吳輝宇及張修瑋2人，在今年3月1日執勤時，家住高雄市年約40歲的邱姓婦人到派出所尋求協助，她表示17歲的女兒於2月25日表示搭火車到嘉義市訪友，女兒到嘉義市後突然失去音訊，手機又顯示關機，因擔心女兒安危，才來報案協尋。

吳、張2員調閱火車站周邊監視影像及手機基地台最後通話位址，並清查轄內數十家旅宿飯店後，終於在西區仁愛路某旅社內尋獲少女，員警將少女帶返所安置，母親見到女兒平安無事後，心情才逐漸平靜；年約20多歲的吳、張2員以大哥哥的態度關懷少女聊天，原來她因不想念書，想離家獨自生活，才中斷聯繫，經警方不斷勸誡安撫、協調溝通後，少女才願意和母親返家並繼續學業，邱婦不斷感謝員警的積極協助。

局長陳炯旭對於同仁發揮同理心執勤的精神，予以高度肯定，並期勉員警秉持著「存好心」、「行好事」心態，在勤業務許可範圍內積極為民服務，以「民眾的小事就是警察的大事」之精神自我期許，使民眾感受到警察的用心，讓民眾更安心、更信賴警察。

獲表揚的第一分局長榮派出所警員吳輝宇生活照。圖／嘉義市警局提供
獲表揚的第一分局長榮派出所警員吳輝宇生活照。圖／嘉義市警局提供
獲表揚的第一分局長榮派出所警員張修瑋生活照。圖／嘉義市警局提供
獲表揚的第一分局長榮派出所警員張修瑋生活照。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局今天表揚員警好人好事，局長陳炯旭（中）親自頒發好人好事榮譽獎狀。
嘉義市警局今天表揚員警好人好事，局長陳炯旭（中）親自頒發好人好事榮譽獎狀。

嘉義 警察

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