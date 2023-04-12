識詐深入鄰里！板橋警邀35里長成立「打詐里長隊」
詐騙問題日益嚴重，警方打詐絞盡腦汁，新北市警板橋分局邀請轄內35里里長，共同成立「打詐里長隊」，將常見的詐騙手法依年齡、職業、性別等資料分析，分層分眾宣導，建立友善通報網，即時反應地方需求，以達到全面識詐。
警方分享最新阻詐、防詐等識詐觀念，並播放防詐宣導、百工百業代言的防詐影片，並教導里長如何透過反詐宣導，提高里民自身識詐能力，將阻詐觸角深入鄰里每個角落，會後頒贈識詐訓練種子教官合格證書給35名里長。
板橋警分局說，2023年迄今，透過友善通報網共計攔阻詐騙案件28件，新台幣2,680萬2,134元，並查獲詐欺車手現行犯8人，成效為新北市政府警察局最佳分局。
板橋分局長黃南山表示，近年來因詐騙案件層出不窮，詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」，透過友善通報網與社區成員建立夥伴關係，深入社區，鼓勵鄰里社區更有意識的打擊犯罪，更持續利用臉書及結合各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，再搭配「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率，並持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全，讓市民朋友安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言