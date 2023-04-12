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識詐深入鄰里！板橋警邀35里長成立「打詐里長隊」

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

詐騙問題日益嚴重，警方打詐絞盡腦汁，新北市警板橋分局邀請轄內35里里長，共同成立「打詐里長隊」，將常見的詐騙手法依年齡、職業、性別等資料分析，分層分眾宣導，建立友善通報網，即時反應地方需求，以達到全面識詐。

警方分享最新阻詐、防詐等識詐觀念，並播放防詐宣導、百工百業代言的防詐影片，並教導里長如何透過反詐宣導，提高里民自身識詐能力，將阻詐觸角深入鄰里每個角落，會後頒贈識詐訓練種子教官合格證書給35名里長。

板橋警分局說，2023年迄今，透過友善通報網共計攔阻詐騙案件28件，新台幣2,680萬2,134元，並查獲詐欺車手現行犯8人，成效為新北市政府警察局最佳分局。

板橋分局長黃南山表示，近年來因詐騙案件層出不窮，詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」，透過友善通報網與社區成員建立夥伴關係，深入社區，鼓勵鄰里社區更有意識的打擊犯罪，更持續利用臉書及結合各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，再搭配「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率，並持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全，讓市民朋友安心。

識詐深入鄰里！板橋警邀35里長成立「打詐里長隊」。記者李易昌／翻攝
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詐騙 詐欺

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