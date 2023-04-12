干卓萬山山難事故經11天搜索 蔣姓失聯山友終被找到

南投縣仁愛鄉清明節山難事故，最後一位失聯蔣姓山友，警消搜救人員今天在干卓萬山斷崖第三拉繩處下方約100公尺，終於發現失聯者大體，下午將其拖拉至可吊掛點後，由空勤出動直升機吊掛至奧萬大停機坪交家屬及警方接手後續相關處理。

南投縣消防局指出，桃園一支11登山隊上月31日到南投攀登干卓萬群峰，66歲蔣姓隊員疑失足墜崖，消防局4月2日起調派人力組隊馳援，抵達可能事故點並下切搜索，多日未有所獲，今天搜救人員重新架設繩索下切干卓萬山斷崖第三拉繩處下方達100公尺處，尋獲失聯登山客罹難大體，終於順利將其拖拉至可吊掛點。

據了解，該登山隊一行11人是於3月31日預計至4月4日參加干卓萬群峰 5天4夜行程。4月1日下午5時，領隊發現蔣姓山友失聯，並於2日6時由留守人莊小姐撥打本局119報案，請求派員協助救援。