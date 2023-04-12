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汐止傳槍響！可疑汽車撞警 嫌犯加速逃逸追緝中

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止警方今天欲攔查一輛可疑汽車，該車不停反而加速往基隆方向逃，員警騎警用機車開啟警示燈及蜂鳴器尾隨追捕，不料該車竟涉嫌駕車衝撞，員警倒地後仍朝汽車左後側開一槍，惟該車仍加速逃逸，警方隨後在汐止區大同路尋獲該車，但嫌犯已棄車徒步逃逸，正調閱監視器全力追緝中。

汐止警分局汐止派出所吳姓員警今天下午近2時，騎乘警用機車巡邏行經汐止區大同路發現一輛可疑汽車，欲上前攔查，不料該車駕駛一見員警靠近加速往基隆方向逃跑，員警開啟警示燈及蜂鳴器尾隨追捕。

在汐止區大同路、大安路口，該車涉嫌衝撞，致騎警用機車的吳員倒地，吳員手腳多處擦、挫傷，見情況危急，仍奮勇朝該車左後側鈑金開一槍，但該車仍持續加速往貨櫃車引道道往國道一號方向逃逸。吳員送醫後已無大礙。

汐止警分局立即成立專案小組並由偵查隊鑑識小隊到場採證，今天下午2時許在汐止區大同路一段300號前尋獲中彈汽車，但犯嫌已棄車逃逸，警方目前正擴大調閱周邊道路監視器畫面全力追緝中。

新北市汐止警方今天下午欲攔查一輛可疑汽車，該車不僅加速逃還涉嫌駕車衝撞，導致員警連人帶車倒地，員警雖朝該車左後方開一槍，該車仍趁機加速駛離，最後棄車逃逸，汐止警方已成立專案小組全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方今天下午欲攔查一輛可疑汽車，該車不僅加速逃還涉嫌駕車衝撞，導致員警連人帶車倒地，員警雖朝該車左後方開一槍，該車仍趁機加速駛離，最後棄車逃逸，汐止警方已成立專案小組全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方今天下午欲攔查一輛可疑汽車，該車不僅加速逃還涉嫌駕車衝撞，導致員警連人帶車倒地，員警雖朝該車左後方開一槍，該車仍趁機加速駛離，最後棄車逃逸，汐止警方已成立專案小組全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止警方今天下午欲攔查一輛可疑汽車，該車不僅加速逃還涉嫌駕車衝撞，導致員警連人帶車倒地，員警雖朝該車左後方開一槍，該車仍趁機加速駛離，最後棄車逃逸，汐止警方已成立專案小組全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

汐止 槍擊 警察

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