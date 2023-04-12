男子跳日月潭輕生 駐地警及時調度船隻救援

日月潭伊達邵碼頭深水區中午民眾通報一名男子於水面上載浮載沉，疑似溺水情形，幸日月潭派出所巡佐張闊利、警員陳子永擔服8至20時守望勤務，立即取救生圈前往救援，經及時通知附近救生艇協助，在一番通力合作下，順利將男子救援上岸，詢問輕生原因竟是遊玩途中與家人發生口角而跳潭。

集集分局表示，伊達邵派出所位在觀光勝地，勤務繁重，合署辦公以來，因伊達邵到水社要20分鐘，塞車時半小時到不了，平日只是上午8時至20時，由日月潭派出擔服白天守望勤務，今天11時4分許接獲勤指中心通報，稱伊達日月潭邵碼頭有民眾跳潭輕生，請警方緊急前往協助。

日月潭派出所指出，員警獲報後立即趕赴現場，趕抵現場後發現日月潭伊達邵碼頭右側深水區有一男子於水面上載浮載沉，順利出動救生艇救回46歲的男子後，方知是與家人至伊達邵地區遊玩途中發生口角，因而徒生跳潭輕生念頭，所幸及時發現，順利挽救寶貴生命，避免憾事發生。

集集分局長劉千祥表示，呼籲民眾自殺不能解決問題，心中如有解不開的結，請尋求醫療、社政等各類資源協助，也可撥打安心專線0800-788-995諮詢，給自己再一次的機會，生命將無限美好與寬廣。