台中火爆廚師當街痛譙女騎士破麻 還朝她噴吐檳榔汁

台中劉姓廚師多次因行車糾紛暴怒，曾把人打到嘔吐、痛譙三字經，又不滿陳姓女騎士車速慢，接連飆罵她白痴、破麻，甚至還追上前朝她噴吐檳榔汁，對方上衣慘遭染紅；法院認為，劉男不知收斂一再亂罵人還吐檳榔汁，有害公共衛生之虞，這次依公然侮辱、毀損等判他拘役35日，可上訴。

檢警調查，劉男（39歲）去年10月6日下午騎車經西屯區文華路，不滿陳姓女騎士車速過慢妨害其通行，竟在大街上朝她痛罵三字經，還譙「白痴」、「破麻」及「智障」等語，還大聲說「逢甲學生都這樣騎車」、「你在騎什麼東西」。

劉連飆好幾句髒話後仍不罷休，竟還一路尾隨女騎士至列美街口附近，朝著她當場噴吐檳榔汁，陳姓女騎士身上瞬間被檳榔汁染紅，造成價值1200元的短袖上衣汙損無法徹底洗盡回復原狀，陳女也隨即向轄區警方報案。

檢方傳喚劉不到庭，其在警詢時僅坦承公然侮辱，但矢口否認毀損，辯稱要往前丟檳榔渣不小心丟到陳，不是故意的，但陳女指證歷歷，也有路口監視器畫面佐證，檢方偵結依公然侮辱、毀損等罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院查出，劉男2021年1月13日就曾在西區美村路和王姓騎士起衝突，除罵三字經還把他打到暈眩、嘔吐，同年7月26日又在西屯區河南路和王姓駕駛有糾紛，同樣痛罵對方三字經，2次犯行各被判拘役20日、罰金8000元。