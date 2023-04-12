下車領團購不到10分鐘 出來一看…..剛買便當不見了

新北市新莊區劉姓女子，昨天晚上買完一個80元便當，隨即騎機車前往建安街領取團購商品。不料，她進去取貨不到10分鐘走出團購店，卻發現掛在機車龍頭下方的便當不見了，經報警調閱監視器畫面，果然是被人偷走。目前警方已鎖定竊嫌身分，循線通知她到案說明釐清。

據了解，劉姓女子（46歲）昨天晚上7時許，買完一個80元便當，隨即騎機車前往新北市新莊區建安街一處團購店，準備領取所購買的衛生用品及清潔劑。未料，她進入店內不到10分鐘領貨，一走出店外既發現，掛在機車龍頭下方的便當不見了。