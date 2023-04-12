大膽車手二度同一郵局提款 栽在眼尖員警手上

曾姓女車手3月25、26日涉嫌到台南市北區大光郵局提領被害人現金約20萬元，昨天上午10點又到同一郵局要提款，被巡邏員警發現，在她身上查扣4本金融帳簿及金融卡，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌法辦。

台南市警五分局員警昨天上午10點多擔服大光郵局防搶阻詐勤務，發現一名女子正在刷印儲金簿，身形衣著十分眼熟，與通報於3月25、26日同家郵局涉案的車手相符，便上前盤查，查出曾姓女子（30歲）就是分局通報查緝的詐騙車手，帶回調查釐清。

警方查出，曾姓女子於3月24日到27日間，在北區、永康區超商、郵局等金融機構，陸續提領約120餘萬元，並在提領後當日交給集團上游，昨天曾嫌再次大膽回到2周前犯案的大光郵局刷印儲金簿企圖再次提領，正巧被眼尖員警遇上，查獲的員警也十分訝異嫌犯會再度回到提款處。

這些詐騙所得款項大多數為「猜猜我是誰」詐騙方式詐取所得，被害人在沒有查證的情況下，誤信詐騙集團將款項直接匯到陌生帳戶。