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國1北向38.5公里貨車側翻 車內2人未受傷肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市洪姓女子，今天上午開著一輛小貨車，車內載著一友，沿著國道一號高速公路往北方向行駛。途中行經38.5公里處，不慎失控自撞外側護欄側翻，洪女與其友人自行脫困爬出車外，兩人沒有受傷，現場未波及其他人車，肇事洪女沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

經調查，洪姓女子（35歲），今天上午11時許，她開著一輛小貨車載著1名友人，沿著國道一號高速公路往北方向行駛，途中行經38.5公里處林口下坡路段，疑似操作不慎自撞外側護欄後側翻，事故當下未波及其他路過人車，洪女與友人依規定繫上安全帶，車身側翻瞬間未被拋出車外。

兩人自行爬出車外，僅肢體多處輕微擦傷沒有大礙，車禍現場占用輔助車道及外側路肩，車流一度回堵約5公里，上午11時45分路況排除恢復順向通車，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方進一步釐清。

國道警呼籲用路人，應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高速公路北向38.5公里小貨車自撞側翻，駕駛及乘客脫困爬出沒有大礙。記者曾伯愷／翻攝

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