粗心駕駛勾電線使電桿歪腰倒地 一度交通大亂

桃園中壢民權路二段與環北路二段路口，今中午1名55歲的鍾姓男子駕駛拖車載運挖土機行經時，未準確估算挖土機高度，不慎勾到路邊電纜，造成路口各1支紅綠燈號誌及電線桿歪腰，更使1戶民宅水管破裂，此事故讓周遭47戶民宅停電，台電派員搶修，預計晚上9時許完成復電。

今上午11時17分許，鍾男行經環西路二段時，未注意挖土機及路旁電桿高度，導致挖土機勾到電桿，經旁邊駕駛提醒及自行發現仍為時已晚，環西路二段與民權路二段的電線被勾到，紅綠燈號誌桿及電硬生被拉毀歪倒在地，且許多電線也都下垂，一度造成當地交通大亂。

警方獲報到場，趕緊指揮交通，並對鍾男實施酒測，鍾男酒測值為0。此事故造成周遭47戶民宅停電，更使路口三角窗的豆漿店水管破裂，所幸並未造成嚴重的淹水情形。店家也無奈表示，因為駕駛的不小心讓水管破裂、電桿倒地，實在不知道如何索賠損失。