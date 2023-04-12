新竹市又見行人地獄 車輛闖紅燈險撞過馬路學童

新竹市某國小日前放學時，一輛黑色轎車行經校門不僅闖紅燈，還未減速，差點撞到一名正在過馬路的學童，讓網友怒批是「行人地獄」，新竹市警方今天表示，依法開罰。

新竹市警察局埔頂派出所所長楊志強今天透過文字回應，這起案件的汽車駕駛人行經行人穿越道，未禮讓行人及闖紅燈，依道路交通管理處罰條例分別處新台幣3600元、2700元罰鍰。

臉書（Facebook）社團「竹北人有事嗎」昨天發文分享一段行車記錄器畫面，指新竹市某國小日前放學時，一輛車到路口不減速、擺明要闖紅燈，差點把學童撞飛，所幸學童反應快、往側向移動，才有驚無險閃過。

貼文一出引發網友熱議，有人留言表示「離譜」、「還好有煞住」，也有網友怒批「行人地獄真的不是叫假的」、「根本是殺人未遂」，希望警方能對這名駕駛重罰。