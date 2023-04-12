掃蕩求職拘禁案 檢警逮捕首腦「藍道」等7人

新北市警方今天表示，求職詐欺拘禁案幕後首腦，代號「藍道」的杜姓男子，下指令拘禁受害者，以專責分工化經營詐欺集團，多層斷點防止查緝。警方已逮捕杜男等7人移送法辦。

新北市警察局刑事警察大隊今天中午發布新聞表示，士林地檢署指揮，於11日調集新北市刑警大隊、保安大隊霹靂小組警力，兵分多路在新北、台中、台北等地同步拘提，查獲詐欺集團幕後幹部，代號「藍道」的28歲首腦杜姓男子，及「泰勒」29歲薛姓男子等7人到案。

警方說，去年11月初在桃園市、新北市等地發生假求職真詐欺，被害人遭拘禁案件；經新北市刑大、淡水警分局聯手救出58名被害人，並陸續緝獲代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名嫌疑人。

警方說，士林地檢署去年12月27日依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、私行拘禁致死、共同詐欺等罪嫌起訴傅女、陳男等犯嫌，傅女、陳男2人遭求處無期徒刑，其他重要共犯也遭求處30年至20年不等徒刑。

新北市刑大說，檢警偵辦過程中發現，傅女、陳男雖強控拘禁被害人，但背後疑似有人指揮操控，主任檢察官曾揚嶺及檢察官江玟萱持續追查幕後集團。

檢警發現，傅女、陳男自去年9月起，成立假求職真詐欺拘禁據點，都指向是由「藍道」杜男等人所下指令，並透過虛擬貨幣層層轉帳，用以變現支付據點犯嫌日薪及所需支出。

警方說，多名檢察事務官組成專案小組，與市刑大依據當時查扣的虛擬貨幣錢包、銀行存摺及筆記型電腦等證物，向上溯源深入分析數位證據及追蹤金流，才掌握「藍道」等人證據。

新北市刑大表示，「藍道」詐欺集團犯罪規模之大，犯罪金流之多，犯罪分工及被害人數之廣，相當罕見。犯罪組織與境外機房合作，在台成立「水房」，處理詐欺集團的詐欺所得，並管理人頭帳戶提供者。集團已朝向犯罪專責分工化經營，並設立多層斷點防止查緝。

警方說，這次檢警共同合作，投入大量人力及時間，分析犯罪數位跡證，將藏身幕後幹部拘捕到案，全案將7 名嫌疑人依涉犯組織犯罪防制條例等，移送士林地檢署偵辦。後續將協同檢方向法院聲請羈押並求處重刑，以重懲詐騙集團不法犯行。