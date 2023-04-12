新生力軍！警專特考班學員今結業 687人投入警察消防工作
警察專科學校今天舉行110年特考班結業典禮，今年結業學員共687人，包括行政警察人員362人、消防警察人員325人。內政部長林右昌親臨主持，頒發各教授班結業成績第一名的獎狀給17位優秀學員。
保訓會主委郝培芝、警政署副署長陳永利、消防署長蕭煥章、中國科大校長唐彥博等人皆出席祝福。林右昌致詞時，勉勵學員是適格、適任的警察、消防生力軍，希望結業以後繼續在專業上力求進步，到了工作崗位後，更要團結，不要辜負當初滿腔熱血，立志要當警察、消防員的初衷。
警專說，警察是代表國家執行法律維護治安的正義先鋒，而消防人員是維護公共安全的守門人，全力保護民眾生命與財產的安全，這都是社會大眾非常需要的。
警專表示，近年來，基層警員的勤務工作愈趨複雜，面臨的工作危勞程度更勝以往，過去林右昌部長擔任基隆市長時，就很重視警察工作與福利，現在部長已指示警政署，針對現行多年的警勤加給標準進行檢討，並在最短的時間內研議妥適的提升方案，照顧第一線同仁。
警專指出，今年結業學員行政警察人員362人，包含男生204人、女生158人；消防警察人員325人，包含消防男生289人、女生36人。
典禮最後，所有結業學員向部長、校長、保訓會主委、各級長官及全體師長行謝師禮外，結業學員代表亦致謝詞，衷心感謝所有辛勤奉獻的教師官，典禮圓滿。
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