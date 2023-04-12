桃園狠媽痛揍7月大兒子致死 送醫赫見他身上傷痕累累
桃園市越南籍鄭姓女子不滿7月大兒子哭鬧，攻擊躺在床上的兒子頭部，造成他顱內出血、顱骨骨折，還遲遲不送醫，直到他失去生命跡象才送去急救，仍不治；檢警發現嬰兒身上還有骨折、骨痂舊傷，研判鄭女過去就常毆打管訓，偵結依家暴傷害致死罪嫌起訴、求取重刑。
檢警調查，住龜山區的越籍鄭姓女子（22歲）去年3月底因不滿兒子鄭姓男嬰（8個多月大）哭鬧，出手攻擊躺在床上的兒子頭部，導致他頭部、眼睛腫脹，但她見狀並未立即送醫，直到4月1日晚上10時33分間兒子沒有生命跡象才送醫，經30分鐘急救後仍告不治。
院方隨即報警，由龜山警方報請桃園地檢署檢察官相驗，經法醫解剖後，確認男嬰死因是中樞神經衰竭、出血性休克，且不但受有顱骨複雜性骨折、顱內出血、蜘蛛網膜下出血，右側4至7根肋骨、左側肋椎關節、胸部骨折及骨痂等多處先前遭鄭女毆打管訓留下的傷勢。
桃園地檢署認為，鄭女可預見鄭嬰未滿一歲，身體仍在發展且極為脆弱，以一般力道攻擊即可能受傷，卻在明知他受傷、頭眼腫脹下，仍未將他送醫急救，偵結依家暴傷害致死罪嫌起訴，並請求法院依兒少權法規定加重其刑。
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