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淡江大學前副校長王高成墜樓身亡

中央社／ 新北12日電

淡江大學前國際事務副校長王高成今天清晨在校內墜樓身亡，校方表示，學校深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

淡水警分局今天上午8時許獲報有人在淡大校園墜樓死亡，經派員調查，初步疑久病厭世。淡江大學隨後也證實死者是62歲的前國際事務副校長王高成，後續由警方調查釐清死因。

淡江大學秘書長劉艾華接受電話採訪表示，王高成近日作息與情緒看不出有異狀，10日還上電視參加直播節目。他說，遺書是在現場發現的，其留有遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。

劉艾華說，已通知其家屬到場，校方將全力協助善後。王高成學養深厚，對淡大及社會貢獻良多，發生此事，學校深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

淡江大學 淡水 直播

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