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疑車速太快過彎失控 駕駛撞入墓園僅輕傷

中央社／ 屏東縣12日電

一輛自小客車日前行駛在屏東縣恆春鎮屏200線道上，疑似車速過快，過彎時失控撞入路邊墓園，所幸僅輕傷就醫，影片被PO到網路上，引發熱議。

屏東縣警局恆春分局第四組長陳憲峯接受媒體聯訪指出，車禍發生在10日下午5時許，駕駛行駛在滿州鄉往恆春鎮的屏200線道上，疑似車速過快，失控撞上路邊的墓園，車上僅駕駛1人，輕微擦傷，自行就醫無大礙，酒測值為0。

這段50秒的行車紀錄器影片在網路引發熱議，影片可見，發生事故的車輛車速並不慢，在一處過彎處時，失控向左偏移，撞上路邊墓園，因強力撞擊，整輛車還翻滾了2圈後才停下。

屏東縣警局恆春分局長林明波表示，整起事故疑因車速過快致車輛失控，所幸駕駛傷勢無大礙，也未造成他人傷亡，呼籲民眾駕駛車輛應遵守速限，避免遇到突發狀況反應不及釀成意外。

屏東縣 恆春 春分

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