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戰術體能獨步全國 桃園消防受贈20萬先進健身器材

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市泓譽金屬公司體認桃園市消防局致力提升消防救災能力及消防人員戰術體能，秉持「取之社會、用之社會」的精神，今天捐贈龜山消防隊價值20萬元的重訓及救災器材一批，盼提升救災效能。

桃園市消防局2017年底率全國之先，導入現代化、科學化的體能訓練「戰術體能」，以有效增加消防員最大肌力，引發各縣市仿效跟進，不過部分重訓器材使用多年，已不堪使用、急需更換。

泓譽金屬有鑑於市民安全與警消體能有密切關係，今天捐贈一批重訓器材，包括壺鈴及藥球組、雪橇及跑步機，以強化消防人員救災所需心肺功能及肌耐力，在執行勤務時能保有最佳體能。

其中無動力履帶式跑步機，依靠使用者將履帶隨步伐推向身後進而帶動，曲線設計旨在模仿自然步伐模式，能減少關節負擔，以利於身體啟動腿後鍊肌群，藉由高強度間歇運動提升消防人員的攝氧量，可提高火場及山域搜救續航力。

救災器材則包括2組戒指切斷器、1組火場用強力手電筒，藉以提升龜山消防救災戰力。

分隊長黃彥璋代表受贈後指出，政府資源有限，民力無窮，十分感謝泓譽金屬有限公司對消防工作的支持與肯定，這次獲贈消防救災、重訓裝備器材等等，都能大幅提升消防人員執行各項勤務的安全性及便利性，並提升消防人員體魄，降低民眾生命財產損失，將善加運用，共同來守護龜山居民，並希望藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防工作上。

泓譽金屬捐贈龜山消防隊雪橇車，可訓練消防員爆發力。圖／龜山分隊提供
泓譽金屬捐贈龜山消防隊雪橇車，可訓練消防員爆發力。圖／龜山分隊提供
無動力履帶式跑步機可以減少關節壓力、模擬自然跑姿，讓消防員安全訓練心肺功能。圖／龜山分隊提供，
無動力履帶式跑步機可以減少關節壓力、模擬自然跑姿，讓消防員安全訓練心肺功能。圖／龜山分隊提供，
泓譽金屬捐贈總價20萬的健身及救災器材。圖／龜山分隊提供
泓譽金屬捐贈總價20萬的健身及救災器材。圖／龜山分隊提供
泓譽金屬捐贈總價20萬的健身及救災器材，分隊長黃彥璋（右）代表受贈。圖／龜山分隊提供
泓譽金屬捐贈總價20萬的健身及救災器材，分隊長黃彥璋（右）代表受贈。圖／龜山分隊提供

桃園 消防員

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