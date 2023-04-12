提醒大型車有潛在危險 台南老人旅遊前先看宣導影片

台南市下營區老人福利協進會今天清晨8點多辦理兩天一夜的自強活動，出發前，市警察局交通大隊員警在遊覽車上播放「大型車內輪差與視野死角」宣導影片後，緊接著讓老人下車觀摩大型車轉彎所形成的「內輪差」軌跡，並觀察大型車危險的「視野死角」，讓高齡者深刻地瞭解大型車對生命安全的潛在威脅。

為加強高齡長者對「大型車內輪差及視野死角」的危險認知，台南市警察局交通大隊與下營區老人福利協進會、台南監理站、台南市社會局及麻豆警分局等單位共同合作，首創「遊覽車團體出遊前交安宣導」，讓高齡者看完宣導影片，立即現場體驗。

老人自強活動出發前，警方運用現場的遊覽車進行交通安全及反詐騙宣導。在活動的第一階段，先在遊覽車上播放「大型車內輪差與視野死角」、「市長反詐騙」宣導影片，影片播放完畢後，緊接著讓高齡長者下車觀摩大型車轉彎所形成的「內輪差」軌跡，並觀察大型車危險的「視野死角」。