北市某公幼教師失控拉扯 5歲特教生雙臂瘀血

5歲幼童就讀北市某公立國小附幼特教班，在丟球訓練時嬉鬧，老師情緒失控、粗暴制止，硬把學生拖出教室造成雙臂瘀血。校方向學生媽媽道歉，強調教育場所絕不能有暴力，動手老師已調離靜待調查，輔導機制也已就緒，盼學生能回校上課；教育局說，由於校內監視器僅針對走廊，未來會檢討並於教室內設置。

學生家長鄭媽媽說，孩子雖是特教生，但2歲入學至今從未有脫序事件，如今快畢業時被老師施暴受驚嚇，完全不敢去學校，晚上睡覺還會做惡夢，現在心靈受創、抗拒上學，做為家長真的相當難過、憤怒，完全不知道接下來該如何是好。

北市議員洪婉臻表示，某公立國小附設幼兒園內在3月28日時發生教師不當管教事件，因為瘀血程度嚴重，家長質疑除了學生遭老師拉扯，是否也有被毆打。而事件發生當天，老師宣稱是小孩個頭大、抱小孩太用力才瘀傷，但看監視器後才發現是小孩被拉扯，帶孩子去驗傷還被以為是家暴案，可見孩童受傷嚴重。

洪婉臻提到，4月10日園方蔡主任說校方非常積極處理，但家長出示通聯記錄，事發當日並沒有接到電話，後續也沒得到妥善處置，顯然與校方陳述有出入，家長指控校方聯繫被動，教育局也沒積極善後。

根據北市教育局統計，2020年至今年3月底，接獲各級學校通報「疑似不當管教」數量為297件，幼兒園因管教不當，甚至霸凌事件頻傳，造成許多孩子身心靈受創，洪婉臻說，教育局不該消極，應拿出具體做法，徹底杜絕校園霸凌歪風 。

國小陳校長說，施暴教師當下後悔，也坦承錯誤，理解自身的不當行為，當下是希望學生遊戲過程能玩得安全，一次提醒後學生又再犯，所以才會做出不當行為，他對於家長、學生也感到抱歉，為了讓孩子有機會到學校，心情比較容易接受跟平復，校方3月29日請教師暫離職務，離開教學現場。

「很抱歉對孩子造成傷害、讓孩子受傷真的很抱歉」附設幼兒園蔡主任表示，教師正接受調查，學校輔導室希望以遊戲治療讓孩子回校讀書，若學生拒學也可以藉由線上課程在家中繼續接受教育。