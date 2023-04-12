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開特斯拉啟動自動輔助系統 他12秒內沒煞車二次車禍釀一死

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

劉姓駕駛在前年8月父親節前夕載著周姓女性友人行經國道三號往南，疑似因地面溼滑未注意減速慢行致打滑失控，劉開啟警示燈後，後方開啟特斯拉自動輔助系統的彭姓駕駛卻疏於注意，在12秒內未煞車便撞上劉的車輛，造成周女死亡，新北地檢署依過失致死罪起訴劉與彭。

檢方指出，當時劉男無照駕駛車輛，載著周女行經國三南向40.5公里處，疑因未注意路面溼滑、應減速慢行，致車輛失控打滑後撞上中央分隔島，車輛橫停在內側車道，劉男與周女輕傷。

事故後劉男開啟警示燈，但後方彭男駕駛特斯拉並開啟自動輔助系統的彭姓駕駛，疑疏於注意，在劉男事故後12秒內撞上劉的車輛，造成周女重傷送醫不治，後方車輛也因煞車不及撞上，造成連環事故。彭男聲稱「不確定是否有開自動駕駛」，也不確定是否有將手放置在方向盤上。

檢方調查發現，彭男車輛撞上劉男的車輛前1.8秒、距離43公尺，車輛撞擊預警響起，並啟動自動煞車系統，但彭男仍沒有踩下煞車，認定彭男涉有過失，依過失致死起訴劉男、彭男兩人，另外劉男無照駕駛，需依法加重其刑。

劉男無照駕車載著女性友人周女在前年8月時開車行經國三往南，疑因未注意須減速慢行打滑，後方駕駛特斯拉的彭男又因開啟自動輔助系統未注意路況撞上釀周女死亡，新北地檢署依過失致死罪起訴兩人。圖／聯合報系資料照
劉男無照駕車載著女性友人周女在前年8月時開車行經國三往南，疑因未注意須減速慢行打滑，後方駕駛特斯拉的彭男又因開啟自動輔助系統未注意路況撞上釀周女死亡，新北地檢署依過失致死罪起訴兩人。圖／聯合報系資料照

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