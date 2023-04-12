開特斯拉啟動自動輔助系統 他12秒內沒煞車二次車禍釀一死

劉姓駕駛在前年8月父親節前夕載著周姓女性友人行經國道三號往南，疑似因地面溼滑未注意減速慢行致打滑失控，劉開啟警示燈後，後方開啟特斯拉自動輔助系統的彭姓駕駛卻疏於注意，在12秒內未煞車便撞上劉的車輛，造成周女死亡，新北地檢署依過失致死罪起訴劉與彭。

檢方指出，當時劉男無照駕駛車輛，載著周女行經國三南向40.5公里處，疑因未注意路面溼滑、應減速慢行，致車輛失控打滑後撞上中央分隔島，車輛橫停在內側車道，劉男與周女輕傷。

事故後劉男開啟警示燈，但後方彭男駕駛特斯拉並開啟自動輔助系統的彭姓駕駛，疑疏於注意，在劉男事故後12秒內撞上劉的車輛，造成周女重傷送醫不治，後方車輛也因煞車不及撞上，造成連環事故。彭男聲稱「不確定是否有開自動駕駛」，也不確定是否有將手放置在方向盤上。