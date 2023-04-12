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婦人匯一百四十多萬收藏紅酒 南警勸阻保住血汗錢

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

標題：詐騙集團轉行當進口酒商?婦匯百萬欲收藏高級紅酒

摘要：

台南市60歲郭姓姓女子遭到電信投資詐騙，昨天下午到東區某銀行要辦理匯款業務，自稱要匯款142萬5000元幫先生買紅酒，行員警覺有異便通知警方處理。員警到場後詢問她要買多少紅酒，她卻支吾其詞答不出來，警方勸阻說明這是詐騙話術後才取消匯款。

台南市警一分局後甲派出所昨天下午2點許接獲中華東路某銀行通報，有女子疑遭詐騙欲匯款，所幸銀行經理及行員熱心關懷提問，立即通報警方到場協助查證。

郭姓女子到櫃台表示欲辦理匯款業務，行員關懷提問後，她自稱因丈夫要購買紅酒收藏，才至銀行匯款，行員因覺有異便立即通知警方協助釐清。

員警到場後了解郭女表示因丈夫要購買紅酒，請她幫忙至銀行匯款給供貨商。員警認為市場上高級紅酒雖然價值不斐，但匯款金額高達142萬5000元顯然異於行情，郭女持續使用手機LINE軟體跟對方通訊，不顧警方阻攔，亦不願與警方溝通，仍執意匯款。詐騙集團早已指示郭女面對行員及警方的關懷提問，要堅稱是紅酒的預付款，因此郭女遲遲不願親口說出真實的匯款目的。

警方苦口婆心勸說此為典型「詐騙集團話術」，並告知各種匯款詐騙案例，郭女雖對警方阻止匯款作法抱持半信半疑的態度，但終於打消匯款念頭，警方及行員共同聯手成功攔阻詐騙。

台南市60歲郭姓姓女子遭到電信投資詐騙，自稱要匯款142萬5000元幫先生買紅酒，經行和市警一分局員警合力勸阻才取消匯款。記者黃宣翰／翻攝
台南市60歲郭姓姓女子遭到電信投資詐騙，自稱要匯款142萬5000元幫先生買紅酒，經行和市警一分局員警合力勸阻才取消匯款。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 紅酒 台南

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