桌遊休閒館暗藏撲克賭局 警方報市府嚴懲
高雄林姓男子夫婦經營桌遊休閒館，卻暗藏百家樂賭局，在暗巷裡供賭客以籌碼換現金。警方逮捕林姓夫婦及荷官、賭客，依賭博罪嫌移送法辦。警方表示，今天採「第三方警政」處置方式，將全案報請市府相關局處裁罰或者勒令停業。
據了解，林姓男子（48歲）在高雄市鳳山區經武路與文雅東街口，掛著「桌遊休閒館」招牌，警方一進門就發現有撲克牌賭桌，並有女荷官發牌。高雄市警鳳山分局臨檢多次，覺得可疑，經長期臨檢、蒐證，才發覺休閒館暗藏賭局。
警方得悉，林姓男子妻子在桌遊休閒館店當會計，每當賭客要求洗分，林妻不在休閒館內為賭客換錢，而在計算籌碼後到旁邊巷子，涉嫌將賭金交給賭客。
3月28日警方搜索桌遊休閒館，查獲換賭金的賭客，逮捕林姓夫婦和女荷官，查出休閒館涉嫌以撲克牌百家樂、德州撲克賭局，吸引賭客賭博，全案昨天依賭博罪移送法辦。
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