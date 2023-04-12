趕著辦事忘記機車停哪 男子報警求助迅速找回

25歲莊姓男市民昨上午將機車停放在台南火車站附近路邊機車停車格後，就趕著搭火車去高雄處理事情，下午5點回台南後，發現機車不見了，急忙向警方求助。員警調閱監視器研判莊記錯正確的停車位置，10分鐘警就在中山路找到他的機車。

據了解，莊昨天上午10點從台南搭火車到高雄辦事情，因時間急迫就將機車隨意停放在火車站附近的路邊機車停車格，就急著去搭火車。他辦完事情回台南後，卻突然忘記機車停在哪，自己在火車站附近大街小巷繞行找尋了半小時仍找不著，由於該部機車是他最依靠的交通工具，不見了讓他越找越心急，最後只好就近到台南市警二分局博愛派出所求助。

巡佐方志清、警員黃柏勳在現場附近巡視，皆未發現莊男的機車，於是再向莊確認停車的時間及行經路線，並調閱監視器比對事發經過及時間。

經過找尋比對，研判莊記錯正確的停車位置，員警就近在中山路查找，果然在中山路高分院前停車格位找到了莊男的機車。莊男對自己的粗心大意，相當地感到不好意思，連連向員警道謝。