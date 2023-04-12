影／又見行人地獄 新竹轎車硬闖紅燈急煞險撞小學生

行人地獄再現！新竹市一所國小10日放學時，一名剛放學的學童正依導護指揮下走斑馬線過馬路，不料一輛黑色轎車卻試圖闖紅燈，最後車輛在該名學童前方煞，差點將學童撞飛，一旁路人見狀直接衝到汽車前面重捶引擎蓋，驚險一幕被一旁接小孩的家長錄下；警方表示，已接獲民眾檢舉，將對轎車依法開罰。

對此，警方指出，本案汽車駕駛人行經行人穿越道未禮讓行人及闖紅燈，將依道路交通管理處罰條例第44條第2項及53條第1項，分別3600元、2700元罰鍰。

畫面中可看見，指揮交通的導護已伸出指揮棒示意黑色汽車停下，且當時也是紅燈，男童見狀準備走斑馬線，不料黑色汽車非但沒減速，反而直接加速準備闖紅燈，就在距離男童不到一步的距離緊急煞車，現場驚險萬分。而男童則件黑色轎車衝來，趕緊扭身向旁邊一跳，但仍被汽車車頭頂了一下。