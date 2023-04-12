淡江大學知名戰略學者王高成教授 驚傳墜樓身亡

淡江大學前國際事務副校長王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓，消防局派出救護人員趕抵時，檢查發現已無呼吸心跳明顯死亡。校方證實他留有遺書表示因腦部病變，智能已失，無法進行教學、研究。後續由警方調查釐清死因。

警方於清晨8時11分許接獲119轉報，立刻派員趕抵淡江大學驚聲大樓前，當時墜樓男子已由救護人員檢查確定死亡，員警立即用帷幕覆蓋大體，鑑識人員在12樓窗邊等位置，找到相關遺留物和遺書，並通知死者妻子協助調查。

淡江大學證實墜樓男子是前任副校長王高成，並表示王教授學養深厚，對學校貢獻良多，發生此事校方深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

王高成教授現年52歲，台大政治系、政治研究所畢業後，在美國賓夕法尼亞大學取得政治系博士，歷任淡江大學國際事務與戰略研究所所長、國際事務學院院長、國際事務副校長，是國內知名的戰略學者。

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡，警方在驚聲大樓12樓窗邊找到相關遺留物。記者林昭彰／翻攝 淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。記者林昭彰／翻攝 淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。圖／翻攝淡江時報

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