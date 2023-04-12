台南店家被潑漆 民宅玻璃門車子被砸 南警追查
台南市安平區今天清晨接連發生潑漆、砸車糾紛，先是4點多慶平路一家汽車美容店鐵捲門被潑黑漆後，近7點健康三街民宅發生砸車、玻璃門毀損。警方說，初步調查2案沒有關聯，積極調閱監視錄影畫面展開調查。
今天清晨4點5分，安平區慶平路一家汽車美容店，店家門口遭潑黑漆。線上警力到場後未發現雙方當事人。即調閱現場監視器比對。
警方說，此案疑為安平區業者和人發生糾紛；警方將極連繫店家及可疑車輛車主到案說明，全案將依恐嚇、毀損罪嫌或社會秩序維護法90條法辦。
今天清晨6點52分，安平區健康三街民宅前，發生玻璃門被毀損，停在路邊白車前擋風玻璃也被毀損。警方說，疑雙方之前有口角糾紛，相約在此談判，雙方一言不合起衝突， 住戶玻璃門毀損，停在路旁友人白車被砸車，住戶不提毀損告訴。
警方說，全案將通知雙方釐清，依法依妨害秩序或違反社會秩序維護法究辦。
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