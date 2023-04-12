影／三重街頭砍人隨後自首稱因2個月前行車糾紛 警存疑

新北市三重區昨天深夜發生街頭砍人事件，20歲陳姓男子自稱之前曾與29歲黃姓男子發生行車糾紛，昨晚在三重「巧遇」，隨即拿出刀砍傷黃男右胸與大腿左側，逃離之後又向派出所自首。

警方昨晚10時許獲報三重區龍門路165號前有人當街亮刀砍人，趕抵只剩受傷的黃姓男子在場，自訴遭人持刀砍殺，嫌犯騎乘機車逃脫。警方連忙先協助黃男就醫，並調閱監視器展開調查。

案發不到半小時，陳嫌便向三重警分局光明派出所投案，自稱雙方因為2個月前曾在台北市環河北路發生行車糾紛，昨晚他到三重區找朋友，在街頭巧遇黃男，憤而持刀砍人，犯案後自覺逃不掉，馬上騎機車到派出所自首。