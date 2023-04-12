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影／三重街頭砍人隨後自首稱因2個月前行車糾紛 警存疑
新北市三重區昨天深夜發生街頭砍人事件，20歲陳姓男子自稱之前曾與29歲黃姓男子發生行車糾紛，昨晚在三重「巧遇」，隨即拿出刀砍傷黃男右胸與大腿左側，逃離之後又向派出所自首。
警方昨晚10時許獲報三重區龍門路165號前有人當街亮刀砍人，趕抵只剩受傷的黃姓男子在場，自訴遭人持刀砍殺，嫌犯騎乘機車逃脫。警方連忙先協助黃男就醫，並調閱監視器展開調查。
案發不到半小時，陳嫌便向三重警分局光明派出所投案，自稱雙方因為2個月前曾在台北市環河北路發生行車糾紛，昨晚他到三重區找朋友，在街頭巧遇黃男，憤而持刀砍人，犯案後自覺逃不掉，馬上騎機車到派出所自首。
但警方對陳男的說詞質疑，因為查出陳男住在宜蘭，黃男住在蘆洲，陳男自稱之前在台北市發生行車糾紛，事隔2個月在三重偶遇，實在太過巧合，感覺不太合理。警方將待黃男傷勢穩定再詳細詢問，進一步調查釐清。陳男依殺人未遂罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
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