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受驚犬走失路上亂竄 機智警一方法尋獲

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢32歲張姓女愛犬被汽車喇叭聲驚嚇後，掙脫牽繩而走失，張女著急報警協尋，中壢警分局龍興派出所女警方玉涵深知張女心急，下班後仍主動熱心協助尋回，讓張小姐的愛犬平安回家。

日前傍晚張女帶著愛犬米克斯「栗子」在中壢龍岡一帶的萬坪公園內散步時，「栗子」被馬路上經過的大貨車喇叭聲驚嚇，「栗子」上竄下跳，即便張女死死拉著牽繩，沒想到「栗子」竟然掙脫牽繩亂跑，因為「栗子」四處竄逃，速度又快，張女無力追回，眼睜睜看著「栗子」跑不見，心急如焚的張女先透過臉書發文協尋，註記「膽小、神經質、尤其怕陌生男性」，再趕緊到附近的龍興派出所請求協助。

方玉涵得知深知張女尋犬心切，巡邏時一度在龍昌路一帶發現「栗子」身影，但因為牠神經質的個性，一靠近就逃竄的無影無蹤，方員於凌晨下班後仍不放棄，擔心「栗子」萬一跑到馬路上可能發生危險，便回到龍昌路附近再次找尋「栗子」的蹤跡，皇天不負苦心人，終於在龍昌路191巷內發現栗子的蹤跡。

方員有了上次的經驗，一路徒步跟到中壢文化新村一帶一處騎樓下躲藏後便不再逃竄，方員連忙通知張女到現場，張女當下感動的熱淚盈眶，感謝警方的熱心協助，讓愛犬失而復得。

愛犬走失，心急如焚的張女先透過臉書發文協尋，註記「膽小、神經質、尤其怕陌生男性」。記者翁唯真／翻攝
愛犬走失，心急如焚的張女先透過臉書發文協尋，註記「膽小、神經質、尤其怕陌生男性」。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢32歲張姓女子（右）愛犬被汽車喇叭聲驚嚇後，掙脫牽繩而走失，中壢警分局龍興派出所女警方玉涵（左）下班後仍主動熱心協助尋回。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢32歲張姓女子（右）愛犬被汽車喇叭聲驚嚇後，掙脫牽繩而走失，中壢警分局龍興派出所女警方玉涵（左）下班後仍主動熱心協助尋回。記者翁唯真／翻攝

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