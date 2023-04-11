「會不會太誇張」整桶250隻雞腿沒了 竊賊落網辯：炸給家人吃

苗栗縣頭份黃昏市場某炸雞攤商表示，攤位1桶裝有約250隻醃製生雞腿遭人搬走；警方追查後，通知吳姓男子到案，他坦承犯行辯稱要炸給家人吃，被移送偵辦。示意圖／ingimage

苗栗縣頭份黃昏市場某炸雞攤商日前忙於開攤營業時，攤位1桶裝有約250隻醃製生雞腿遭人搬走。警方追查後，今天通知吳姓男子到案，他坦承犯行辯稱要炸給家人吃，被移送偵辦。

受害攤商透過臉書（Facebook）社團貼文指出，8日下午正忙於準備開攤，把待炸醃製好的食材暫時放在攤位前走道，還來不及放進冰箱倉庫竟遭人「光天化日直接搬走我滿滿1桶200多隻雞腿，會不會太誇張」。

根據附近攤商監視器拍到影像顯示，竊賊神態自若抱著橘色大桶子搬離現場。受害業者除貼出監視器拍到畫面，並呼籲目擊者協助指認，同時報警處理。

對此，苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉今天接受媒體採訪表示，當晚7時許接獲報案後，員警到場陪同被害人清點確認遭竊生雞腿約250隻。

吳國偉指出，警方調閱附近監視器分析，鎖定轄內吳姓男子（45歲）涉有重嫌，吳男今天到案後一度辯稱「要帶回家炸給家人吃」，隨後坦承因一時貪念涉下手行竊，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

附近民眾表示，這家炸物攤算是當地平價美食，生意很好，但大白天如此囂張行竊實在誇張。

另外，網路上也有網友幽默留言回應「是想研究雞腿配方？」