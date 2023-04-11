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知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

名設計師撞分隔島身亡遺體冰存 檢擬向特斯拉調行車紀錄器

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾姓知名家具設計師昨駕駛特斯拉休旅車，行經新北市新店環河路時，疑似心肌梗塞自撞道路分隔島，送醫後不治身亡。為釐清曾男死因，負責相驗的台北地檢署檢察官除將遺體暫時冰存，另擬向特斯拉函調車內行車紀錄器，還原事發經過及確認肇事原因。

檢察官今天與法醫相驗後，初步研判曾男因急性心肌梗塞自撞，大致上也排除酒駕可能，為求慎重，檢方也決定向特斯拉函調以往只有車主才能調取的車內行車紀錄器畫面，以釐清死因，但事涉死者個人隱私，特斯拉原廠是否願意配合尚不得知。今天相驗時，家屬對曾男死因沒有特別表示意見，面對媒體相當低調。

新北市消防局昨天下午3時許獲報，一輛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路時，不明原因自撞分隔島，現年44歲的曾姓駕駛一度受困車內，警消獲報後雖緊急將他脫困送醫，一度恢復心跳，仍於昨天下午傍晚6時許宣告不治。

知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝
知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝
曾姓家具設計師昨駕駛特斯拉自撞分隔島不治，檢方相驗後決定向特斯拉函調車內行車紀錄器畫面釐清死因。記者王長鼎／翻攝
曾姓家具設計師昨駕駛特斯拉自撞分隔島不治，檢方相驗後決定向特斯拉函調車內行車紀錄器畫面釐清死因。記者王長鼎／翻攝

特斯拉 心肌梗塞

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