扯！停車格「連夜消失」害車被拖吊開罰 竟是交通局包商搞烏龍
有民眾日前將汽車停在新北市三重區路邊停車格，隔天卻發現車和停車格全都不見，地上卻多了禁停紅線及違停拖吊的留言，最後花費980元贖車，還收到罰單。原因竟然是市政府交通局外包廠商，連夜塗銷停車格增畫紅線，卻完全沒通知，駕駛氣炸、痛批太離譜。
據了解，曾姓男子上個月17日晚間10時許，將租來的轎車停到三重區過圳街的停車格，隔天早上準備取車，發現不但車被拖走，停車格白線塗成黑色，路邊還多出禁停紅線。
他到新北市警察局委外的三重天成違規拖吊保管場，繳費980元贖回轎車，還收到「紅線違停」罰單，可處600元以上1200元以下罰鍰。由於租賃車行在台北市，於是向台北市交通裁決所申訴。
三重警分局指稱，交通分隊員警並不清楚停車格何時塗銷改畫紅線，也不知道轎車何時停放，因此當3月18日上午10時許發現該車違停，依規定拖吊並開單舉發，執法程序並無違誤。直到3月28日接獲台北市交通事件裁決所發函，才知道曾男申訴停車的時候，地上確實有停車格。
警方再向新北市政府交通局查詢，原來竟是委外包商利用深夜施工塗銷停車格、改畫紅線，但未設法通知車主。三重警分局表示，等交通局正式回覆，將函請新北市警察局退還拖吊保管費及車輛移置費980元，並建請台北市交通事件裁決所撤銷罰單，目前還在跑流程。
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