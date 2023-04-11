台中行人地獄又一起 日籍婦人斑馬線遭撞送醫

台中市1月一對母子過馬路遭公車撞死，之後仍發生多起行人事故，被稱行人地獄，但今天又發生意外，1名日籍婦人在中區過馬路時，遭小貨車撞上，婦人手腳擦挫傷送醫。

台中市警察局第一分局告訴中央社記者，今天下午2時27分獲報指出，中區台灣大道與綠川西街口有車輛撞擊行人事故，立即派員到場處理。

警方初步調查，31歲王男事發當時駕駛小貨車，由民族路左轉台灣大道往自由路方向行駛，在路口撞上行走在行人穿越道，跨越台灣大道往成功路方向的72歲日籍婦人。

遭撞婦人手腳擦挫傷，送往台中榮民總醫院治療，王男未受傷，經酒測未酒駕，事故原因仍待警方調查釐清。

另外，有網友今天在臉書社團「爆料公社」貼文並附上行車紀錄器影片表示，日前開車行經北屯區景賢路左轉環中東路二段時，發現有1輛休旅車見到1名學生行走在行人穿越道上，卻不禮讓行人又鳴喇叭通過，引發網友熱議。

台中市今年1月間1輛公車轉彎時，撞上走在斑馬線上的伊拉克籍男子一家3口，造成母子死亡的事故，台中市警方開始加強取締「不暫停讓行人」，但上月仍發生77歲陳男過斑馬線遭自小客車撞上等多起行人遭撞事故，遭外界詬病台中市為「行人地獄」

台中市警察局表示，警局配合全台大執法，執行「行人正義大執法專案」勤務，截至昨天已取締5479件，顯見市民對車輛行經路口應暫停讓行人觀念仍需強化，將持續加強取締。