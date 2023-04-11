詐團愛騙雲林人？老梗用不膩 打詐隊撒網守白花花鈔票
雲林縣今年1至3月詐騙案件發生率相當高，每月破百件，警網加強網路巡邏，也與金融機構、學校、鄰里長、超商等民間單位合作成立「打詐雲林隊」，成功阻止34案，守住被騙民眾高達1100多萬元的血汗錢，斗六警分局今天下午再擴大舉辦識詐講座，斗六廳湧入600人聽講，希望自己不要被騙，多一分知識，還能協助身邊的人避免上當。
斗六警分局長黃念生表示，轄內斗六、林內及莿桐民眾遭到詐騙的手法，以「解除分期付款設定」和「假投資」為多，其中假投資的財物損失最高，據統計，今年1至3月轄內金融機構已共同攔阻14件民眾遭詐的匯款案件，成功保住621萬8020元現金。
雲林縣警長林故廷說，自己曾遇友人訴苦被誆高額投資，投入了上千萬元還期待會有連本帶利的一天，始終不相信是詐騙也不願報案，旁人愛莫能助，為了讓大家更有識詐能力，他最近也頻與縣長張麗善合體宣導阻詐。
從垃圾車廣播、電視台、收音機到學校電視牆等，都能見到林故廷、張麗善2人「鋪天蓋地」式的露臉宣講，張今也出席講座，並授旗予黃念生宣示打詐決心，同時分享自己也接過「猜猜我是誰」的電話，一名自稱許久未見的友人表述欠錢應急，但對方一直不肯講出名字，她認為不對勁，馬上掛斷電話。
「天下沒有白吃的午餐！」斗六市長林聖爵接著說，裝睡的人叫不醒，民眾一定要多認識現在最新的詐騙手法，以防自己有天真的遇到，才不會掉進陷阱造成財損，如果接到詐騙電話，也務必再三確認內容是否屬實，切記「莫急、莫慌、莫害怕」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言