攔阻詐騙 台南警分局長向百名郵局人員解說詐騙四大特徵

詐騙猖獗，型態及手法多變，台南市警五分局利用今天台南郵政總局職工訓練機會，由分局長陳宇桓向郵局各支局100多名幹部說明辨識詐騙四大特徵，希望讓郵局人員更加清楚了解，如遇到民眾遭詐騙欲領、匯款時，該如何分辨及應對。

陳宇桓說，四大詐騙特徵分別是「突然進出大筆金額」、「短期內密集匯款(提領) 」、「設定約定轉帳」、「匯款對象可疑」。

市警五分局和北區里長及巡守隊人員，今天上午10點利用台南郵政總局辦理職工講習的機會，由警方針對詐騙最多的「假投資」、「猜猜我是誰」、「假購物」等手法，分享攔阻詐騙成功及攔阻失敗的案例。

陳宇桓說，被害人多因識詐資訊不足，在聽從詐騙集團指示以「家用、公司用、投資或借貸」等具正當性理由為藉口，來反制行員關懷提問，可能致使行員誤判，而未通知警方到場協同查證，錯失攔阻黃金時機。

陳宇桓說 ，第一線郵局人員，面對大額匯款而匯款對象非常用帳號大筆匯(提)款個案，可以直接以破題法方式，追問是否在網路投資，並藉由觀察被害人之反應判斷民眾是否遭詐騙，同時通知警方到場協助查明，以辨明事實真相。