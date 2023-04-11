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攔阻詐騙 台南警分局長向百名郵局人員解說詐騙四大特徵

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙猖獗，型態及手法多變，台南市警五分局利用今天台南郵政總局職工訓練機會，由分局長陳宇桓向郵局各支局100多名幹部說明辨識詐騙四大特徵，希望讓郵局人員更加清楚了解，如遇到民眾遭詐騙欲領、匯款時，該如何分辨及應對。

陳宇桓說，四大詐騙特徵分別是「突然進出大筆金額」、「短期內密集匯款(提領) 」、「設定約定轉帳」、「匯款對象可疑」。

市警五分局和北區里長及巡守隊人員，今天上午10點利用台南郵政總局辦理職工講習的機會，由警方針對詐騙最多的「假投資」、「猜猜我是誰」、「假購物」等手法，分享攔阻詐騙成功及攔阻失敗的案例。

陳宇桓說，被害人多因識詐資訊不足，在聽從詐騙集團指示以「家用、公司用、投資或借貸」等具正當性理由為藉口，來反制行員關懷提問，可能致使行員誤判，而未通知警方到場協同查證，錯失攔阻黃金時機。

陳宇桓說 ，第一線郵局人員，面對大額匯款而匯款對象非常用帳號大筆匯(提)款個案，可以直接以破題法方式，追問是否在網路投資，並藉由觀察被害人之反應判斷民眾是否遭詐騙，同時通知警方到場協助查明，以辨明事實真相。

警方今天以不妨礙郵局業務工作進行為原則，利用非營業時間，直接與郵局各支局行員面對面溝通觀念，宣導相關新興詐騙手法、話術及查證的方法。

台南郵政總局今天舉行職工訓練，台南市警五分局長陳宇桓（左）向郵局各支局一百多名幹部，說明辨識詐騙四大特徵。記者黃宣翰／翻攝
台南郵政總局今天舉行職工訓練，台南市警五分局長陳宇桓（左）向郵局各支局一百多名幹部，說明辨識詐騙四大特徵。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局長陳宇桓（左），向郵局各支局一百多名幹部說明辨識四大詐騙特徵，讓郵局人員更加清楚了解，如遇到民眾遭詐騙欲領、匯款時，該如何分辨及應對。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局長陳宇桓（左），向郵局各支局一百多名幹部說明辨識四大詐騙特徵，讓郵局人員更加清楚了解，如遇到民眾遭詐騙欲領、匯款時，該如何分辨及應對。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 郵局 台南

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