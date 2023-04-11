警、銀聯防阻詐 男子險陷香水詐局

嘉義市警一分局3月以來成功攔阻13件詐騙案，金額575萬元，整體攔阻成功率上升至70%，其中行員機警及時阻止男子陷入170萬元香水交易陷阱；一分局長林詔徹與所屬到協助阻詐銀行，頒發禮卷表揚感謝協助阻詐的金融機構行員。

民眾聽信詐騙集團指引前往金融機構臨櫃匯款、提款的受騙情形層出不窮，為有效降低民眾受害，保障市民財產，市警局一分局長林詔徹走訪各金融機構建立警銀阻詐聯防安全網，攔阻成效月益倍增。其中行員機警識破男子涉入價值170萬的香水交易陷阱，即時攔阻避免繼續匯款，成功守護市民積蓄。

日前中國信託商業銀行嘉義分行遇上1名邱姓男子表示因投資需要，意圖臨櫃匯款170萬元，經行員細心關懷詢問下，邱男是經由網路認識1名男子，以低風險高報酬為由，介紹投資購買大量香水，稱轉賣可獲利翻倍，邱男僅聽信網友片面說詞便要匯款投資，行員當機立斷拖延邱男匯款，待警方到場共同勸說查證，邱男方才驚覺自己遭詐騙。

另名盧姓男子至台北富邦商業銀行嘉義分行臨櫃稱要轉帳100萬元給年長的男性朋友使用，行員察覺有異，詳細查證下，發現戶頭所有人為年約20歲的女子，盧男才改稱該女子是朋友所介紹的女朋友，與警方一同關懷提問，使盧男打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

分局長林詔徹率偵查隊長洪茂發及長榮所長姜健鴻等人，上午到中國信託商業銀行嘉義分行、台北富邦商業銀行嘉義分行、華南商業銀行嘉南分行及台新商業銀行嘉義分行等金融機構，頒發禮卷表揚感謝阻詐有功的金融機構行員，並藉機向現場洽公民眾宣導認識常見詐騙手法。