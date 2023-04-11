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女通緝犯拒檢衝撞警車 屏警破窗逮人

中央社／ 屏東縣11日電

屏東警方9日執行巡邏勤務發現遭到通緝的李姓女子，上前盤查時李女拒檢逃逸，發動警網攔截圍捕，李女竟衝撞警車，警方攔停後立即擊破車窗逮人移送偵辦。

屏東縣警局內埔分局新北勢所長李仁輝接受媒體訪問指出，9日執行巡邏勤務時，發現前車可疑，盤查發現37歲的李姓女子是過失傷害通緝犯，未料李女心虛拒檢加速逃逸，立即通報警網攔截圍捕，李女衝撞警車，造成警車車頭毀損。

李女衝撞巡邏警車後，隨即開往大新村方向逃逸，警方騎乘警用機車一路尾隨，攔停車輛後，擊破車窗將李女當場逮捕，全案依公共危險及妨礙公務罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

警方表示，李女是高雄地院在今年3月31日發布的過失傷害通緝犯。

屏東縣 通緝 新北

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