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知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

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知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

知名家具設計師曾姓男子昨天駕駛特斯拉汽車，行經新北市新店區環河路自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今天下午至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞，檢察官指示警方勘驗該車行車紀錄器畫面做進一步確認，死者家屬對死因沒有特別意見，面對媒體詢問，僅說「謝謝」，低調不做其他回應。

新北市消防局昨天下午3時許獲報，一輛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路時，不明原因自撞分隔島，駕駛曾姓男子（44歲）一度受困車內，新北市消防局新店救護義消副小隊長林泰豐正巧經過，先行助脫困並協助送醫，曾男送醫後一度恢復心跳，最後仍於昨天下午6時16分宣告不治。

據了解，曾男為知名設計師，2007年成立以替消費者提供居家空間配置服務，並累積代理上百種歐美品牌家具及家飾。

知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝
知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝
知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝
知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝
知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝
知名設計師曾姓男子昨駕駛特斯拉汽車行經新北市新店區環河路，因自撞道路中央分隔島，一度受困車內，經救護人員救出送醫仍宣告不治，檢警今至醫院相驗，初步研判死因疑心肌梗塞引起。記者王長鼎／翻攝

特斯拉 心肌梗塞

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