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驚險！／長型鋼管差點掃到騎士 警將約談貨車駕駛到案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一輛載了長型鋼管的中型貨車，日前行經太平區新仁路一段時，因鋼管未確實綁縛在車上，差點掃到對向的機車，所幸未造成傷害。貨車車主後來發現緊急停車捆綁鋼管，影像出現在網路上，太平警分局今說，將約談貨車駕駛到案。

從影像可看到，機車騎士原本在停車等號誌中，貨車從對向駛來，若非機車駕駛閃躲得快，就會被貨車上的鋼管掃到。緊險一幕後，機車騎士曾回頭望了望，此時貨車駕駛也發現不對勁，主動下車把鋼管綁好。

太平交通分隊指出，目前尚未接獲報案，但將依據影像內容通知貨車駕駛人到案說明，並按違規事實依「道路交通管理處罰條例」第30條第1第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」舉發，處以3千至1萬8千元罰鍰。

若非機車駕駛閃躲得快，就會被貨車上的鋼管掃到。緊險一幕後，機車騎士曾回頭望。圖／翻攝自爆料公社
若非機車駕駛閃躲得快，就會被貨車上的鋼管掃到。緊險一幕後，機車騎士曾回頭望。圖／翻攝自爆料公社

機車騎士 車主 台中市

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