驚險！／長型鋼管差點掃到騎士 警將約談貨車駕駛到案

台中市一輛載了長型鋼管的中型貨車，日前行經太平區新仁路一段時，因鋼管未確實綁縛在車上，差點掃到對向的機車，所幸未造成傷害。貨車車主後來發現緊急停車捆綁鋼管，影像出現在網路上，太平警分局今說，將約談貨車駕駛到案。

從影像可看到，機車騎士原本在停車等號誌中，貨車從對向駛來，若非機車駕駛閃躲得快，就會被貨車上的鋼管掃到。緊險一幕後，機車騎士曾回頭望了望，此時貨車駕駛也發現不對勁，主動下車把鋼管綁好。