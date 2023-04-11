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影／金門7旬老翁疑精神不濟自撞路樹 車頭全毀送醫不治

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名72歲張姓男子於11時31分左右，駕駛黑色自小客貨車搭載友人墜姓男子沿金湖鎮環島北路二段瓊林往頂堡方向行駛，因不明原因衝出道路，連續自撞路旁木麻黃，造成車頭幾乎全毀，緊急送衛福部金門醫院急救，但仍因傷重不治；副駕駛座墜姓男子手腳擦挫傷，無生命危險；經醫院抽血檢驗，兩造當事人酒測值都為0，警方正釐清肇事責任。

金湖分局表示，在中午11點多接獲民眾報案，到場協處，當時張姓男子還能自行下車跟警方簡單說明情況；墜姓男子則說，因為剛吃飽飯太疲累，所以他全程都在睡覺，不清楚發生什麼事情。

據了解，兩人送醫後，張姓男子因腹部大量內出血 ，在13時40分宣告死亡，乘客墜姓男子手腳輕微擦挫傷，無生命危險。金湖分局表示，本案因實際肇事原因雖然尚待進一步釐清，但不排除與身體因素或疲勞駕駛有關。

金門警方提醒，駕駛人感到疲勞原因包括睡眠不足與長期壓力累積，易造成身體機能下降；如果感到困倦或打哈欠，應立即停車找一個安全的地方休息，或替換一個精神飽滿的人開車；不要依賴咖啡因或者其他刺激性物質來提神，因為它們只能暫時延緩疲勞的感覺，而不能消除其根源，「記住，好好睡覺，安全開車」。

金門環島北路發生一起死亡車禍，7旬男子因不明原因，開車自撞路樹，整個車頭全毀。圖／警方提供
金門環島北路發生一起死亡車禍，7旬男子因不明原因，開車自撞路樹，整個車頭全毀。圖／警方提供
金門環島北路發生一起死亡車禍，7旬男子因不明原因，開車自撞路樹，車頭幾乎全毀。圖／警方提供
金門環島北路發生一起死亡車禍，7旬男子因不明原因，開車自撞路樹，車頭幾乎全毀。圖／警方提供

金門 睡眠

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