逼車？台中客運突搶道險撞轎車 警約談公車駕駛這樣說

台中客運一輛公車昨天傍晚行經大里區中興路二段與新生路口時突然變換車道，讓同向左側的轎車差點被撞，車主也嚇了一跳。警方據報，今主動約談羅姓公車駕駛到案，他說是為了閃避前車才會突然轉向，並非惡意逼車。

警方說，羅姓駕駛（43歲）雖然這麼說，但未保持距離突然變換車道，還險些造車鄰車危險，將綜合相關事證，並擬依轉彎未保持適當距離，處以6百至1千8百元罰。

警方說，雖然道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道可以處罰6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

但參酌法院行政訴訟判決，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。解釋上，行為人主觀應具有一定程度之惡意性，且該行為客觀上需有重大危害交通安全之情形時，方能依本條規定處罰。